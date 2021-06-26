خطط جديدة للجامعات لجذب الطلاب الوافدين.. منها تخفيض المصروفات

في ظل توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين، لما له من أهمية في كونه أحد القوى الناعمة، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير تطوير منظومة الطلاب الوافدين، في إطار مبادرة «ادرس في مصر»، من أجل العمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة لمصر تماشيًا مع المنظومة الرقمية.

وتنفيذًا لتوجهات الدولة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين لتصبح مصر أكبر مركز تعليمي في الشرق الأوسط، تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030، قرر عدد من الجامعات الحكومية بالمحافظات، تخفيض قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الوافدين بداية من العام الدراسي المقبل 2021- 2022 .

جامعة أسيوط: تخفيض 25 % من الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين

وأعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، موافقة مجلس الجامعة على تخفيض رسوم الدراسة لطلاب الوافدين لمختلف الجنسيات والملتحقين للدراسة بجميع المراحل التعليمية الجامعية بنسبة 25%، بدءاً من العام المقبل 2021-2022، مؤكدًا أن القرار يهدف للتخفيف عن كاهل جميع الطلاب الوافدين وأسرهم في ظل الظروف الدراسية الصعبة التي تمر بها العديد من الدول الأفريقية والعربية، تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن القرار تأكيداً من إدارة الجامعة بأكلمها على حرصها الدائم على مستقبل جميع الطلاب الملتحقين من الوافدين للدراسة بها وتقديم العديد من الخدمات، أسوة بما يتم تقديمه لجميع الطلاب المصريين، تشجيعاً لهم على مواصلة التعليم الجامعي والأكاديمي على نحو يسير.

جامعة حلوان: خطة لتطوير قطاع ملف الطلاب الوافدين

وكشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن أن الجامعة وضعت خطة واستراتيجة لتطوير قطاع ملف الطلاب الوافدين، موضحاً أنه جرى استحداث وتطوير عدد من الخدمات المقدمة لهم، أبرزها يتمثل في ميكنة عدد من القطاعات والدفع الفوري، والخدمات المقدمة لهم في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منصة «ادرس في مصر» التي دشنتها الوزارة من فترة تهدف إلى مساعدة جميع الطلاب الوافدين، من أجل التعرف على جميع الفرص والقدرات التنافسية لجميع الجامعات المصرية، بعد الطفرة التي حققتها جيمع الجامعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة، أن تطبيق «ادرس في مصر» يقوم بالتسويق لـ27 جامعة حكومية، و7 جامعات أهلية، و7 جامعات دولية، و20 جامعة خاصة، و173 معهدًا عاليًا، و6 جامعات تكنولوجية، و46 معهدًا تكنولوجيًا، و170 أكاديمية ومعهدًا.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، عن أن هناك استراتيجية قومية وخطة لجذب الطلاب الوافدين خلال السنوات القليلة المقبلة، والبداية من إنشاء تطبيق «ادرس في مصر» لعرض جميع الخدمات التعليمية الموجودة في مصر.