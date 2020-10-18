شوقي للقنوات المعادية: الدراسة بدأت في 12 محافظة.. وتحيا مصر رغم كيدكم

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة للقنوات المعادية لمصر، في ظل محاولاتها بث الشائعات بين الشعب المصري الفترة الماضية فيما يتعلق بالدراسة وكورونا.

ونشر "شوقي" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا من بداية الدراسة، معلقًا عليها: "رسالة إلى القنوات المغرضة المعادية لمصر: بدأت الدراسة في مصر بـ12 محافظة بالضوابط المصممة لحماية أولادنا في ظل جائحة كورونا".

وتابع وزي التعليم "بذلت الدولة المصرية جهدًا كبيرًا لتحقيق هذه البداية الجميلة، وأود أن اشكر كل منظومة التربية والتعليم والشكر والعرفان لرجال الداخلية المصرية والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان على دعمهم الكبير في صمت وبعمل دؤوب".

وواصل وزير التعليم: "ستُعَلّم مصر أبناءها وتصحح أي مشكلة تظهر، وسوف تنجح مصر بإذن الله في تقديم خدمة تعليمية حكومية مجانية رفيعة المستوى رغم كل محاولات الإفشال والتشكيك والاهتمام بالصغائر وتضليل الرأى العام، تحيا مصر رغم كيد الحاقدين".

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.