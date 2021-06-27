دور العلاج الطبيعي مع مرضى كورونا المنومين.. يوم علمي في صحة الدقهلية

نظمت مديرية صحة الدقهلية بالتعاون مع نقابة العلاج الطبيعي فعاليات يوم علمي بعنوان «دور العلاج الطبيعي في علاج مرضى الكورونا المنومين بالعناية المركزة» والذي استمر نحو 10 ساعات تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بقيادة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقلهية، بالتنسيق مع نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتورة سوسن خميس، وذلك بالقاعة الكبرى بالمستشفى الدولي تحت ضيافة الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى الدولي.

حضر اليوم العلمي كل من: الدكتور على عبدالكريم وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور محمد نادر أمين عام النقابة، والدكتور راجح البيه مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، بحضور عدد كبير من أطباء العلاج الطبيعي ممن يتعاملون مع حالات العناية حالات كورونا بالمستشفيات.

وحاضر في اليوم العلمي نخبة من الأطباء البشريين والعلاج الطبيعي، منهم: الدكتور تامر إبراهيم أبو اليزيد أستاذ العلاج الطبيعى للأمراض الباطنة كلية العلاج الطبيعى جامعة بنى سويف، والدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، والدكتور محمد مسعود أخصائى الأمراض الصدرية ومدير إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، والدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بالدقهلية.

وجرى تدريب الأطباء على 7 محاور رئيسية أهمها:

1. التعريف بمرض كوفيد -19 والفيروس المسبب له

2. طرق انتقال فيروس كورونا المستجد

3. طرق الوقاية من فيروس كورونا.

4. درجات وأعراض مرض كورونا.

5. دور العلاج الطبيعي بشكل عملى ونظرى مع مرضى العناية المركزة ومصابي كورونا

6. كيفية التعامل بأقسام العزل

7. الفرق بين الواقيات الشخصية المختلفة وكيفية اختيار واقيات مناسبة لطبيعة الإجراء.