محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان السكرتير العام لبلوغه السن القانونية

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، مساء اليوم السبت، اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، في آخر يوم لأداء واجبه الوظيفي تجاه وطنه، بعد سنوات من العمل في خدمة الوطن، متمنين له التوفيق في حياته المقبلة، وبداية حياة جديدة يسودها الدفء مع عائلته الكريمة، وبداية حياة مقبلة.

وأهدى اللواء جمال نور الدين درع المحافظة وشهادة تقدير للواء أشرف موافي، السكرتير العام، كما أهداه عمرو البشبيشى هدية تذكارية، وأشاد المحافظ ونائبه بالفترة التي قضاها اللواء أشرف موافي، في العمل سكرتيراً عاما للمحافظة خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وعدد من المسؤولين والعاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف موافي، خلال تكريمه، أنه سعد بالعمل في هذه المحافظة العريقة، التي وصفها بـ«محافظة الأمل والمستقبل»، وخاصةً مع اللواء جمال نور الدين، الذي كان يرأسه في العمل بجهاز الشرطة، كما سعد بالعمل مع قيادة شابة وابن من أبناء المحافظة، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، موجهاً التحية لكل الحضور وأبناء كفر الشيخ، على الفترة التي قضاها بالمحافظة، مشيراً إلى أنه يحمل كل حب وتقدير للمحافظة وقياداتها.