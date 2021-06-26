طبيب: يجب عدم أخذ مسكنات قبل أو بعد اللقاح بـ24 ساعة

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة العناية المركزة بمستشفى جامعة عين شمس بالعبور، إن حصول المواطن على المسكنات قبل أو بعد تلقي لقاح فيروس كورونا هو أمر خاطئ تماما، حيث يؤثر ذلك على درجة فعالية اللقاح، وهناك نسبة كبيرة من المطعمين قد يلجأوا إلى مثل تلك المسكنات.

وأضاف «ثروت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه هناك نسبة كبيرة من المطعمين يلجأون لعدد من الأقراص المسكنة قبل تلقي اللقاح أو بعده، ولكن ذلك يؤثر على فعالية اللقاح ولا يساعد الجسد في تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس، «ده بيؤثر على فعالية التطعيم واستجابة الجسم للقاح».

وأوضح أنه يجب على المطعمين عدم تلقي أي مسكنات قبل أو بعد التلقيح بما يقارب 24 ساعة حتى لا يؤدي ذلك إلى عدم فعالية اللقاح ويكوّن الجسد أجساما مناعية، «حتى لو ظهر أعراض دي حاجة كويسة نتيجة تدفق الخلايا المناعية للمكان اللي خد فيه الشخص التطعيم».

وأكد أنه يجب عدم تدليك مكان الحقنة بعد تلقي اللقاح بشكل عنيف ولكن يفضل تدليكها ببطء، كما وينصح بوضع شيء بارد مكان الحقن حتى يخفف من الآلام ما بعد التلقيح، «لو التعب زاد ممكن ناخد مسكن بعد التلقيح بـ24 ساعة علشان منقللش فعالية التطعيم، ولكن بلاش ناخد مسكنات من بدري».