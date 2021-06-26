«الأغذية الأمريكية» تحذر من إصابة نادرة بالقلب بعد تلقي لقاح كورونا

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، إضافة تحذير للتعليمات المصاحبة لجرعات لقاحي «فايزر بايونتيك» و«موديرنا»، المضادين لـ«كوفيد-19»، مشيرة إلى الخطر النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد استخدامهما، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز»، قائلة إنه «بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم».

1200 إصابة بالتهاب في عضلة القلب

وتم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب في عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

وكانت الإصابات أعلى بشكل ملحوظ على ما يبدو بين الذكور وخلال الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية، بينما حددت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 309 حالات دخول إلى المستشفى، بسبب التهاب القلب بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، وخرج 295 منهم من المستشفى.

وتقوم هيئات تنظيم الصحة في عدة دول بالتحقيق في حالات إصابة بالتهاب عضلة القلب تم اكتشافها بشكل متكرر بين شبان بعد تلقي جرعة من لقاح «فايزر» أو «موديرنا».

التهابات قلبية لدى أشخاص تقل أعمارهم عن الـ30

بينما عقدت لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اجتماعا طارئا في 18 يونيو الجاري، لمناقشة تقارير نادرة عن التهاب القلب بعد تلقي جرعات من لقاحات «كوفيد-19»، حيث يأتى الاجتماع في وقت تنظر المراكز في حالات قليلة من التهاب عضلة القلب، والتهاب غشاء القلب، أو التهاب التامور، لدى عدد من الشباب والمراهقين الذين تلقوا اللقاح.

وخلال اجتماع للجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن اللقاحات كشفت مراكز مكافحة الأمراض أنها حددت 475 حالة إصابة بالتهابات قلبية لدى أشخاص تقل أعمارهم عن 30 عاما.

وتشير البيانات الأولية إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المرضى تعافوا تماما من أعراضهم، وأن نسبة الإصابات كانت أعلى لدى من تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما، بعد جرعة اللقاح الثانية.