إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها: «اللهم عافيه في بدن أمي»

مازالت أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز، تكثف الدعاء وتطالب من الجمهور الدعاء لها حيث مازالت حتى الآن في العناية المركزة.

وقد نشرت إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر استوري «انستجرام» الخاص بها، دعاء لوالدتها قائلة «اللهم عافيه في بدن أمي، وطمأنينة في قلب أمي وسعاده في روح أمي، وعيشا طويلا في ظل أمي».

تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، والمذاع على فضائية «DMC»،ان الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز مستقرة ولكن لم تشهد التحسن بالشكل المطلوب،ويستلزم وجودها في العناية المركزة لأنها حتى الىن لاتستطيع أن تتحرك بنفسها وتحتاج مساعدة المحيطين» ونفي رامي انتقالها لغرفة عادية كما ردد البعض.

وأضاف رامي «يارب نشهد حالة استقرار، وأرجو من بعض الصحفيين التحقق، وممكن حد من الصحفيين شاف إنها بتخرج من غرفة لغرفة ونقل المعلومة ولم يتم التأكد منها».

أسرة دلال عبدالعزيز تدعو لها

كما حرصت أسرة دلال عبد العزيز الدعاء لها بشكل مستمر، حيث كتبت إيمي سمير غانم عبر صفحتها الرسمية منذ أيام: «اللهم أشف أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاه لا ضرر فيها يمسها اللهم إني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها اللهم إنك أعلم بحالها، فالطف بها اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».

وكتب رامي رضوان عبر صفحتة على «فيس بوك»: «اللهم اكتب لها شفاءً عاجلا لا يغادر سقما، يا رب اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها، وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها، وكل من تكرم بعمل عمرة باسمها.. اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب».