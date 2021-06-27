الجامعات تعلن مواعيد انتهاء امتحانات نهاية العام بها وموعد نتائجها

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، نهاية العام الجامعي 2020/2021، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الذي حدد موعدها أن تبدأ خلال شهر يونيو وتنتهي خلال شهر يوليو، على أن يتم إعلان نتائجها خلال شهر يوليو المقبل، بحد أقصى 31 من ذات الشهر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الامتحانات ستنتهي بمختلف كليات الجامعة خلال الفترة المقبلة التي تتراوح مابين أسبوع إلى 10 أيام، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الكليات خلال شهر يوليو المقبل، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى التنبيه على ضرورة انتهاء مختلف الكليات من الامتحانات والسرعة في إجراء تعديل لوائح الكليات المختلفة وذلك تمهيدا لتنفيذ مشروع قرار التوسع من الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وتقليص عدد سنوات الدراسة، مؤكدا أن النظام الجديد يواكب نظم التعليم الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن هناك عددا من الأقسام بالكليات المختلفة، انتهت من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الإسراع من نتائج امتحانات التيرم الثاني خلال شهر يوليو المقبل، موضحا أن الجامعة ستنتهي من أعمال الامتحانات خلال الفترة المقبلة من الشهر المقبل.

وأضاف رئيس جامعة دمنهور في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتا إلى أنها جاءت وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.