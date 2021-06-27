محاكمة مدير عام بـ«الإذاعة» و4 رجال أعمال ومهندس بقضية رشوة في 18 يوليو

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 18 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة كبير باحثين، بدرجة مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، محامٍ بالنقض، و4 رجال أعمال، ومهندس، وذلك على خلفية اتهامهم بعرض رشوة مالية على مسؤول كبير بحي الموسكي.

المتهمون في القضية التي حملت الرقم 86 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، هم 6 متهمين وهم كل من، «أحمد محمد خليل – 57 سنة، محامِ نقض، كبير باحثين بدرجة مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد يوسف القاضي، 55 سنة، رجل أعمال ومقاول، وكمال سيد محمد، 50 سنة، رجل أعمال وتاجر، وأحمد عبد الرحمن القاضي، 56 سنة، رجل أعمال صاحب محطة تعبئة وقود، وخالد علي خليفة، 57 سنة، رجل أعمال ومقاول، ومحمد نبيه زكي، 55 سنة، مهندس».

ووجهت جهات التحقيق في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بأن عرضوا على محمد عبدالمجيد شوالي، وكيل منطقة الإسكان بحي الموسكي، مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وذلك على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إصداره شهادة صلاحية العقار رقم 396 بشارع بورسعيد، وترخيص بهدم ما عليه من بناء، وذلك بغرض تربحهم مبالغ مالية ضخمة، وإضاعة أموال ضخمة على الدولة.

وكان ذلك دون التحقق من صحة الأوراق المرفقة بالطلب المقدم بشأن ذلك، ولكن الموظف العام المسؤول بحي الموسكي لم يقبل الرشوة منهم، وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي وضعت مخطط القبض عليهم في وضع التبلس بعد تسجيل واقعة الرشوة بالصوت والصورة.