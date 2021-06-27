عام على اختفاء «ألا صلوا في بيوتكم».. رحلة عودة الصلاة إلى المساجد

بعد ظهور وباء كورونا في العالم انطلاقا من مدينة ووهان الصينية أواخر 2019، وما تبعه من إجراءات احترازية مشددة في مصر والعالم للوقاية من الفيروس المستجد، اضطرت الدولة لبعض التشديدات لتقليل أعداد الإصابات قدر المستطاع، وبينها تعليق صلاة الجماعة في المساجد ضمن حزمة إجراءات أخرى، وتبدّلت صيغة الآذان التي اعتادها المسلمون في أنحاء العالم كافة إلى «صلوا في بيوتكم»، ومع انخفاض أعداد الإصابات بشكل ملحوظ العام الماضي، اتخذت وزارة الأوقاف قرار بعودة الصلاة في المساجد لكن بضوابط احترازية، ففي مثل هذا اليوم من العام 2020، عادت صيغة الأذان لـ«حي على الصلاة»، لتصدح المساجد بصوت الأذان، شارحة صدور محبي بيوت الله.

وفي السطور التالية، تطورات عودة الصلاة في المساجد بعد عام من عودتها، حيث جرى تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي كما يلي:

حي على الصلاة

في 21 مارس من العام الماضي، فوجئ المسلمون في مصر بقرار وزارة الأوقاف بتعليق صلاة الجماعة في المساجد، كأحد الإجراءات الاحترازية ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة آنذاك، لمنع تفشي الوباء، وبينها تحديد ساعات لحظر التجوال ووضع مواعيد لفتح وغلق المحلات وضوابط للتنقل في الحافلات.

ألا صلوا في بيوتكم

وفي 27 يونيو 2020 عادت صلاة الجماعة وشهد المصلون أول صلاة فجر في المساجد، لتصدح المساجد بـ«حي على الصلاة» بدلا من «ألا صلوا في بيوتكم» بعد توقف دام نحو 90 يوما، حيث أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حالة الطوارئ في الوزارة لمتابعة فتح المساجد، وجرى تغيير صيغة الأذان فجر السبت بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر الجمعة حيث تظل كما هي، وتتم صلاة الجمعة ظهرا بالمنازل لحين إشعار آخر، وهو أمر مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية.

انضباط المصلين

ورصدت «الوطن» حينها أول صلاة جماعة بعد انقطاع فترة 3 أشهر، حيث شهدت أول صلاة جماعة انضباطا شديدا، خاصة في المساجد الكبرى، ومن صور هذا الانضباط ما يلي:

- ارتداء الكمامات ومنع دخول أي شخص دونها، وتوزيع «مصليات» على من لم يحضر سجادته الخاصة.

- الدخول من باب به جهاز تعقيم، والخروج من باب آخر.

- التباعد بين كل مصلٍ وآخر أثناء الصلاة.

- إقامة الصلاة عقب الانتهاء من الأذان والانصراف بعد انتهائها بقليل.

- تجنب السلام باليد خاصة عادة «تقبل الله» أو «حرما».

صلاة الجمعة

ورغم عودة صلاة الجماعة بالمساجد في 27 يونيو 2020، إلا أنّ القرار لم يشمل عودة صلاة الجمعة، وجرى تغيير صيغة الأذان فجر السبت بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر الجمعة، حيث تظل فيه كما هي، وتُصلى الجمعة ظهرا بالمنازل لحين إشعار آخر، لتعود صلاة الجمعة في المساجد مرة أخرى في 26 أغسسطس 2020 أي بعد نحو 5 أشهر من تعليقها.

ضوابط فتح المساجد

ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط قبل عودة الصلاة في المساجد مرة أخرى، ومنها:

- تعقيم المساجد بالمحافظات.

- عدم فتح دورات المياه نهائيا وغلقها بشكل تام.

- عدم فتح دور المناسبات، وعدم السماح بصلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.

- عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

- عدم فتح مصليات السيدات.

- منع إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى أداء الصلوات الخمس فقط.

- وجود الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيحه مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

قرار وزارة الأوقاف

- فتح المسجد قبل موعد الأذان بـ10 دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويُغلق المسجد بعد الصلاة بـ10 دقائق، بما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان.

- الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وحال الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية، وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلّى بعيدا عن إشراف المديريات.