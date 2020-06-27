"حي على الصلاة".. المساجد تودع أذان النوازل وتفتح أبوابها للمصليين

ودعت مساجد الجمهورية، اليوم، أذان النوازل بعد رفعه لأكثر من 90 يوما على التوالي، منذ صدور قرار تعليق صلاة الجماعة والجمع، في 21 مارس الماضي.

وينتهي العمل بأذان النوازل، الذي يتضمن قول المؤذن في نهاية الأذان: "آلا صلوا في بيوتكم.. آلا صلوا في رحالكم"، ويرفع صيغة الأذان العادي وهي:

الله أكبر- الله أكبر

الله أكبر- الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله.. أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة.. حي على الصلاة

حي على الفلاح.. حي على الفلاح

الله أكبر.. الله أكبر

لا إله إلا الله

ويزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الثانية، الصلاة خير من النوم مرتين.

أصدرت وزارة الأوقاف، منشورا داخليا وزعته على المدريات، وسيتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط، كمرحلة أولى، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وبحسب المنشور، جرى التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية:

1- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.

2- عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.

3- عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4- استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5- عدم فتح مصليات السيدات.

6- عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

7- عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد.

8- عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

9- عند اكتمال العدد وفق العلامات المحددة بالمسجد يتم غلق الأبواب.

10- عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو بدون مكبرات صوت، إذا كان العدد قليلاً لا يحتاج إلى مكبرات صوت.

11- تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

12- فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

13- الاقتصار في هذه المرحلة، على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.