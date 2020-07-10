ألا صلوا في بيوتكم.. بيوت الرحمن تواصل غلق أبوابها في صلاة الجمعة

تواصل بيوت الرحمن غلق أبوابها في وجه مصلي صلاة الجمعة، في ثاني جمعة منذ صدور قرار بعودة الصلوات الخمس للمساجد دون الجمع.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها، بضرورة الالتزام بالتوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أن من يتجاوز ذلك قد يكون سببا في غلق المسجد بشكل كلي، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغما عنها لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وأكدت الوزارة أنّ الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، مؤكدة أنّ طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأي طريق على المخالفة.

وحذّرت الأوقاف بشدة من مخالفة التعليمات، وناشدت جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة لتنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.