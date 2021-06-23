التحفظ علي معدات وأدوات بناء مخالف في مرسى مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة وإزالة اشغالات الطريق ورصد التعديات بنطاق مدينة مرسى مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في تصريح صحفي اليوم، إن الأجهزة التنفيذية نظمت، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بالكورنيش ووسط المدينة وحي الشروق والكيلو 1 بالطريق الدولي وشوارع شكري القوتلي والثانوية بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق لضبط مخالفات البناء، وإزالة جميع التعديات فى الأحياء والمناطق السكنية.

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح أنه جرى التحفظ علي معدات وأدوات بناء لعقارات دون ترخيص في مناطق علم الروم وشارع 15 والكيلو 4 ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني المخالفة، ضمن خطط المتابعة الميدانية لمجلس المدينة لرصد المباني المخالفة وازالة التعديات في المهد.

غرامات مشددة للمخالفات في مرسى مطروح

وذكر رئيس مدينة مرسى مطروح أننا حررنا مخالفات للمحال التجارية المتجاوزة التي تشغل الأرصفة، وسيتم تطبيق أقصي غرامة اذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وشدد علي إستمرار الحملات اليومية المكبرة علي مدار الساعة لفرض الإنضباط بالمدينة وإزالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين علي طول الكورنيش.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح وأصحاب المحال التجارية والمستفيدين من موسم الصيف بالحفاظ على النظافة العامة ومنع الإشغالات والالتزام بالتعليمات لتكون مرسى مطروح في أبهي صورها خلال استقبالها مصطافي وزائري ومحبي المدينة في الموسم السياحي.