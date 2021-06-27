بدء مراجعة فواتير استهلاك شهر يوليو.. واستبعاد القراءات الشاذة

أكّد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، بدء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية اليوم إجراء عملية المراجعه لفواتير استهلاك شهر يوليو لاستبعاد القراءات الشاذة لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين دون أخطاء.

مراجعة جميع الفواتير الشهرية لاستهلاك المواطنين

وأضاف المصدر، لـ«الون»، أن الإجراءات التي تنفذها جميع شركات التوزيع لمراجعة الفواتير الشهرية لاستهلاك المواطنين حتى إصدراها دون أخطاء طبقاً لتعليمات محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للشركة القابضة والشركات التابعة لها.

إجراءات مراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل إصدار الإيصالات

وكشف المصدر، عن 8 إجراءات تتمّ لمراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية بدءا من تسليم الكشاف لقراءات المستهلكين حتى الانتهاء من طباعة الإيصالات وتسليمها للفرع والذي يسلمها بدوره للتحصيل وهي كالتالي:

- التفريغ للوحدات على برنامج القراءات.

- استخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات وكل ما يتمّ تسجيله على الوحدة يجرى استخراج تقارير بها بعد التفريغ.

- يجرى مراجعة ما تمّ من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

- بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة يتمّ طباعة تقارير تسمى «تقارير الإصدار» ويتمّ مراجعتها.

- يُجرى إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتمّ طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجرى مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة.

- فور الانتهاء من الطباعة يتمّ تسليم الإيصالات للفرع والذي يسلمها بدوره للتحصيل الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءا من يوم واحد في الشهر.

- في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق تطبيق «واتس آب» أو مركز الشكاوى أو 121 ويجرى بحثها فورًا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكّد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.

منافذ شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء: أكثر من 1000 مركز شحن.

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».