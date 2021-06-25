انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
03:31 م | الجمعة 25 يونيو 2021
انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بمحافظة الفيوم لعام 2021، لتحصين الماشية «جاموس، وأبقار، وأغنام، وماعز» ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، على أن تبدأ فعالياتها غداً السبت، في مختلف القرى والنجوع بمراكز المحافظة المختلفة، لضمان حماية الثروة الحيوانية.
ترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة
وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض في جميع مدن ومراكز وقري محافظة الفيوم، من خلال 94 وحدة بيطرية.
ندوات إرشادية لمربي الحيوانات لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.
الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية
ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أنّ الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، مضيفاً أنّ المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.
محافظة الفيوم تناشد مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم
وتناشد محافظة الفيوم، مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال أعمال الحملة بالوحدات البيطرية المنتشرة في شتى أنحاء المحافظة، من أجل المحافظة عليها ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التوعوية بأساليب التربية السليمة للماشية.
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