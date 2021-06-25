انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بمحافظة الفيوم لعام 2021، لتحصين الماشية «جاموس، وأبقار، وأغنام، وماعز» ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، على أن تبدأ فعالياتها غداً السبت، في مختلف القرى والنجوع بمراكز المحافظة المختلفة، لضمان حماية الثروة الحيوانية.

ترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض في جميع مدن ومراكز وقري محافظة الفيوم، من خلال 94 وحدة بيطرية.

ندوات إرشادية لمربي الحيوانات لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية

ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أنّ الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، مضيفاً أنّ المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.

محافظة الفيوم تناشد مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم

وتناشد محافظة الفيوم، مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال أعمال الحملة بالوحدات البيطرية المنتشرة في شتى أنحاء المحافظة، من أجل المحافظة عليها ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التوعوية بأساليب التربية السليمة للماشية.