حملات لغلق المحلات المخالفة ورفع الإشغالات بمصيف رأس البر

شنت الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة رأس البر، في محافظة دمياط، برئاسة حسين لبيب، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، وذلك لتنفيذ القرار الإداري الصادر بغلق وتشميع أحد المحلات بسوق 63 لمخالفته النشاط، بالإضافة إلى غلق وتشميع أحد الجراجات المخالفة، يُستخدم في غير الغرض المخصص له.

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رفع الإشغالات المخالفة

وأسفرت الحملة، التي جاءت في إطار جهود الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة رأس البر، لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة، عن ضبط عدد من الإشغالات المخالفة.

وقامت الوحدة باستكمال أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتسوية الشوارع، وتشغيل مياه الري بشارع النخيل، في إطار خطة الوحدة لتطوير ورفع كفاءة جميع مناطق المدينة.

كما قامت الوحدة باستكمال أعمال التطوير بشارع 109 من ترميم الأسفلت والبردورات ورفع كفاءة الطريق والجزيرة الوسطى للشارع، وعمل باركينج للسيارات لخدمة المنطقة، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتسوية الشوارع، في إطار خطة الوحدة لتطوير ورفع كفاءة جميع مناطق المدينة.

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