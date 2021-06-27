وفد إعلامي أوكراني يتفقد الإجراءات الاحترازية بمطار شرم الشيخ الدولي

قام وفد إعلامي أوكراني من ممثلي أكبر وأهم الصحف المتخصصة في السياحة والقنوات التلفزيونية وعدد من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، بزيارة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم السبت، لمتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

ورافق الوفد خلال الجولة الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، وأحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

الوفد يتابع مكتب الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ

وقال الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، إن الوفد يضم 18 شخص، تفقدوا مطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقواعد السلامة الصحية، ومركز فحص تحليل الـPCR، ومكتب الحجر الصحي بالمطار، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل صالات السفر والوصول، وتنفيذ العمل بكاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الإرشادية والالتزام بها، وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار.

الوفد يتابع الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق ومستشفى شرم الدولي

وأوضح مدير مكتب تنشيط السياحة، في تصريح له اليوم السبت، أن الوفد تابع أيضاً أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وتعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول، إضافة إلى زيارة بعض الفنادق لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ اللحظات الأولى لوصول السائحين إلى الفنادق.

وأكد أن الوفد قام بجولة سياحية داخل مدينة شرم الشيخ، تضمنت زيارة متحف شرم الشيخ، وجولة بحرية، وقاموا بالتقاط العديد من الصور و الفيديوهات، لنشرها من خلال التليفزيون والصحف الأوكرانية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الوفد أنهى زيارته بجول تفقدية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، للتعرف على إجراءات فحص PCR، والخدمات التي يقدمها المستشفى للسائحين، خلال تواجدهم بمدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى أن الوفد أشاد بالإجراءات الاحترازية التي تتبع منذ وصول السائحين لمدينة شرم الشيخ حتى المغادرة.