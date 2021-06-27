إحالة 4 موظفين للمحاكمة التأديبية لحصولهم على أموال دون وجه حق بقنا

قررت النيابة الإدارية بمحافظة قنا، اليوم، إحالة 4 موظفين بإدارة نقادة التعليمية إلى المحكمة التأديبية، لارتكابهم مخالفات مالية وصرف مكافآت مالية نظير العمل في أيام العطلات الرسمية دون وجه حق، وعدم حضورهم للعمل خلال أيام العطلات الرسمية.

كانت النيابة الإدارية بقنا، قد تلقت شكوى من مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة نقادة التعليمية والتي تضرر فيها من ندب «محمود.ع.أ» وكيل مدرسة نقادة الثانوية الصناعية بنين إلى الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بنقادة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 دون موافقة التعليم الفني الصناعي بالمديرية.

وكشف الشاكي، في تحقيقات النيابة، عن أنه تقدم بشكوى لإدارة التفتيش بالمديرية المالية بقنا ضد كل من؛ «محمود.أ.ع.أ»، و«محمد.ع.أ»، المختصين بالوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية؛ لصرفهما بدل راحات عن يومي الجمعة والسبت، على الرغم من عدم تواجدهم بالعمل فعليا، وتم فحص الشكوى بمعرفة مفتش المديرية المالية وانتهى إلى وجود مخالفات مالية وتم إرسال التقرير للإدارة التعليمية، ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالتقرير.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية بقنا، التي باشرها المستشار محمد سيد حامد رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد محمد حسن مدير النيابة، إلى إحالة كل من «محمد.ع.أ.س» مراجع حسابات بإدارة نقادة التعليمية، «محمود.ع.أ» وكيل مدرسة نقادة الثانوية الصناعية ومنتدب كمسؤول إدخال للوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية، «محمود.م.ع.م» مدير حسابات نقادة التعليمية (بالمعاش)، و«محمد.ع.م» معاون إداري بالوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية؛ إلى المحكمة التأديبية لمخالفتهم قواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية.

وكشفت التحقيقات عن أن المذكور الأول؛ حصل على مقابل نقدي بدل راحات نظير عمله يومي الجمعة والسبت خلال الفترة من فبراير 2019 وحتى مايو 2020 وبلغ إجمالي ما صرفه 13 ألفًا و693 جنيهًا دون وجه حق، حال عدم ذهابه للعمل بمقر الوحدة الحسابية في الأيام التي صرف عنها هذا المقابل بالمخالفة للتعليمات وقع بسجل الحضور والانصراف الخاص بالراحات بما يفيد حضوره العمل تلك الأيام على خلاف الحقيقة وحال إنشاء ذلك السجل بعد زيارة مفتش المديرية المالية واكتشاف المخالفات.

وتبين أن الثاني؛ حصل على مقابل نقدي بدل راحات نظير عمله يومي الجمعة والسبت خلال الفترة من يناير حتى مايو 2020 وبلغ إجمالي ما صرفه 5387.98 جنيه دون وجه حق حال عدم ذهابه للعمل بمقر الوحدة الحسابية في الأيام التي صرف عنها هذا المقابل بالمخالفة للتعليمات، ووقع بسجل الحضور والانصراف الخاص بالراحات، بما يفيد حضوره العمل تلك الأيام على خلاف الحقيقة وحال إنشاء ذلك السجل بعد زيارة مفتش المديرية المالية واكتشاف المخالفات.

وتبين أن الثالث؛ سمح للمخالفين الأول والثاني لتغيبهما عن العمل بالوحدة الحسابية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية بالرغم من تكليفهم بالعمل في تلك الأيام ترتب عليه صرفهما مبالغ مالية نظير عملهم في أيام العطلات الرسمية دون وجه حق وإصداره تعليمات بإنشاء سجل بعد زيارة مفتش المديرية المالية في أغسطس 2020 والسماح للمخالفين الأول والثاني بالتوقيع عن فترات سابقة من فبراير 2019 حتى مايو 2020، بما يفيد تواجدهما بالعمل خلال هذه الفترات يومي الجمعة والسبت على خلاف الحقيقة، واعتماده ذلك السجل بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وبحسب البيان، أوضحت التحقيقات أن المذكور الرابع؛ وقع كمختص على سجل الحضور والانصراف الخاص بالعمل أيام العطلات بالوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية المتضمن حضور كل من المخالف الأول والثاني للعمل بالوحدة الحسابية أيام العطلات في الفترة من يناير 2019 حتى مايو 2020، وذلك على خلاف الحقيقة.