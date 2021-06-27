«دشنا التعليمية» تعقد اجتماعا موسعا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

عقدت وفاء رشاد، مدير عام الإدارة التعليمية بدشنا بمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل الإدارة أحمد حلمي، مع رؤساء الأقسام بديوان الإدارة، بناءً على تعليمات الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا؛ للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وشددت رشاد، على ضرورة تجهيز وإعداد الاستراحات ومنع الشيش والغلايات الكهربائية وتوفير المياه بكافة الاستراحات، بجانب تعقيم المدارس التي بها لجان يومياً على ان يكون بكل لجنة 14 طالبًا فقط، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وكذلك تعقيم الاستراحات بشكل يومي وطمس أي كتابات على السور وإزالة القمامة منوه ان مديري المدارس طمسوا كافة الكتابات داخل اللجان، ونشر عدد من بوسترات التوعية على جدران اللجان بالتعليمات والتنبيهات حول وباء كورونا وتجهيز غرفة للعزل .

وأكدت تشكيل غرفة عمليات بالإدارة طوال فترة الامتحانات؛ لتذليل أي معوقات خلال فترة الامتحانات على تواصل بغرفة عمليات المديرية على مدار الساعة، وأصدرت توجيهاتها بتشكيل لجان متابعة تضم مديري المراحل والموجهين، لمتابعة استعدادات كافة المدارس لامتحانات الثانوية العامة 2021.

كما ناقشت مسابقة الوظائف الإشرافية، وكيفية تلقي الطلبات من خلال تشكيل لجنتين إحداهما لتلقي الطلبات والأخرى لفحص الطلبات.