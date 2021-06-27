مصدر بـ«الصحة» يحذر من الأسبرين لعلاج آثار كورونا إلا في حالة واحدة

حذّر مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، من استخدام الأسبرين لعلاج آثار كورونا الجانبية، إلا إذا كان مصاب كورونا في الأساس مريض تجلطات، أما إذا اكان مصاب كورونا شخص سليم، فلا حاجة لاستخدام الأسبرين منعا لحدوث مضاعفات، كالنزيف أو قرحة في المعدة، كما أشار إلى أنّ توصية منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام المسكنات قبل أخذ اللقاح لا يستند إلى دراسات، لكنه توصية جيدة يجب الأخذ بها، كما يمكن معالجة الأعراض الجانبية للقاح كورونا بعمل كمادات مكان التطعيم أو خفض درجة الحرارة او استخدام الباراسيتامول.

ينصح بالأسبرين لمريض التجلطات فقط

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الإسراف في تناول أي أدوية له آثار جانبية فيما بعد ذلك، لذلك يجب التعامل مع أي دواء بحذر شديد، والعودة إلى الطبيب المختص لتحديد الجرعة وعددها، لأنه أكثر الأشخاص علما بالحالة وكيفية التعامل معاها.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان، عن خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 209395 حتى اليوم، كما أشارت التقارير الي انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر الفترة الحالية وتشير التوقعات باستمرار الانخفاض حتي شهر أغسطس.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطني، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر قدر من المواطنين بنهاية العام الحالي 2021، لمواجهة أي موجة جديدة لفيروس كورونا.