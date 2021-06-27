«الجيزة»: رصف وتطوير 26 شارعا بحي بولاق الدكرور بتكلفة 8.5 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 26 شارعًا حيويًا ومن متفرعات شارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور بإجمالي اطوال حوالي 6 كم وبتكلفة حوالي 8.5 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة المواطنين، ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المنصرف 2020/2021.

وأشار محافظ الجيزة، إلى تطوير شارع ببلاط الإنترلوك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد أن الشوارع التي تم تطويرها ضمن الخطة الاستثمارية بحي بولاق الدكرور للعام المالي 2020/2021 شملت شوارع «عبدالحكيم حامد، عبدالعزيز المنوفي، عمر سليم، نصر الشروبجي، عيد نافع، الشريف، عبدالمطلب الصناديلي، مسجد أبو الخير، حسن الصبان، عبدالعزيز حامد، القريطي، أحمد ماهر، أبو شلبي، الحريات، السلام، الضو، حسين فهيم، عبدالمنعم محمود، عبدالرازق، سيد بدوي، محمد عفيفي، عبدالمنعم رياض، عبدالسلام عمار، سعودي الصناديلي، ومنصور الصناديلي»، مشيرًا إلى الانتهاء منها بنسبة 100%.

كما أوضح المحافظ أن عدد الشوارع التي تم الانتهاء من تطويرها ببلاط الإنترلوك ودعمها بكابلات الإنارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة بخطة تطوير العشوائيات ببولاق الدكرور ضمت؛ «24 شارعًا بمنطقة حوض الذوات، 46 شارعًا بعزبة الآمين، 55 شارعًا بمنطقة صفط اللبن الجديدة، 33 شارع بمنطقة 6 أكتوبر، و33 شارعًا بمنطقة ارض اللواء والمساكن»؛ ليصل إجمالي ما تم تطويره 191 شارعًا بحي بولاق الدكرور من إجمالي 490 شارعًا من الشوارع المدرج تطويرها، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة الحالية بعدد من الأحياء.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء علي الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية، مثمنًا التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة في أحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.