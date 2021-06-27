«الأعلى للثقافة»: تلقينا أكثر من 4300 مشاركة بـ«المبدع الصغير» في 4 أشهر

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنّ جائزة الدولة للمبدع الصغير كانت مقترحا تقدمت به وزارة الثقافة للحكومة، وحصلت على الموافقات اللازمة بداية من أغسطس عام 2020، انتهاءً بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الجائزة في أكتوبر الماضي.

وأضاف عزمي، خلال كلمته في فعاليات إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية انتصار السيسي، أنّه خلال 4 أشهر دخل أطفال مصر في منافسة قوية وشريفة، وتباروا في إظهار قدراتهم في مجال الجائزة بفروعها قصة ومسرحا، شعرا ورسما، غناءً وعزفا، وابتكارا وتطبيقا.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أنّ أمانة الجائزة تلقت خلال فترة التقدم أكثر من 4300 عمل إبداعي من كل أنحاء الجمهورية، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنّ هذا البلد لن ينضب من المواهب ولن يعدم من القدرة والإبداع.

وأوضح الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أنّ الحضور المتميز من أبناء مصر بمحافظات الصعيد ومشاركة بنات مصر بكثافة في كل الفروع، من الأمور المميزة، كما تعد دليل وبرهان على تميزهم وإبداعهم.

وأشار هشام عزمي، إلى أنّ اليوم سيشهد إعلان مبدع صغير واحد في كل فرع من فروع الجائزة، مشددًا على أنّ كل من شارك في هذه المسابقة فائز،ة ويكفيهم فخرا أنّهم شاركوا في هذه السن المبكرة في منافسات تحمل اسم مصر، كما تقدّم بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة، على دعمها اللامحدود ومتابعتها الدائمة منذ أن كانت هذه الجائزة حلما وحتى أضحت واقعا ملحوظا.