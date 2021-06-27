«المنشآت الفندقية» تكشف حقيقة التجسس على النزلاء بكاميرات

«هل توجد كاميرات في غرف النزلاء بالفنادق؟».. سؤال يتردد بين الحين والآخر، خاصة حين تساهم الكاميرات في الكشف عن جرائم حدثت داخل غرف أقام بها النزلاء في الفنادق، وأجاب عنه هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، نافيا الأمر جملة وتفصيلا باعتباره أحد المتخصصين في مجال الفنادق، كما أكد أنّه لا يمكن لأي فندق وضع كاميرا داخل الغرف التي يقيم بها النزلاء، حيث يعد الأمر جريمة يعاقب عليها القانون، لانتهاكها خصوصية النزلاء وحرمتهم وحقوقهم: «الغرف الفندقية لها خصوصيتها، ولا يستطيع أحد انتهاكها لأسباب قانونية وتجارية، سواء تمّ هذا الانتهاك بوضع كاميرات مراقبة، أو أي وسائل أخرى.

أماكن وضع الكاميرات داخل الفندق

وأكد الشاعر لـ«الوطن»، أنّ هناك أماكن محددة داخل الفندق توضع بها كاميرات المراقبة لرصد أي حدث غريب يقع داخل الفندق، وهي الممرات وصالات الاستقبال، والحدائق والأماكن المفتوحة بالفندق، إلى جانب مداخل ومخارج المنشآة الفندقية: «هذه الكاميرات تكون بعيدة عن الغرف وعن حمامات السباحة».

وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنّ الكاميرات الموجودة في الأماكن المفتوحة وصالات الاستقبال والمداخل والمخارج والممرات، تحتفظ بما تم تسجيله من أحداث لفترة قد لا تتجاوز شهرين، تحسبا لتلقي أي بلاغات من النزلاء، حال حدثت مشكلة أثناء إقامته بالفندق، أو تقديمها لجهات التحقيق حال وجود بلاغ عن أي واقعة حدثت داخل الفندق خلال فترة الشهرين.

وتابع الشاعر، أنّ أفراد الأمن الموجودين داخل الفنادق يتدخلون حال رصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالفندق، أي أزمة داخل الأماكن المفتوحة، أو حال صدور استغاثة من داخل الغرف الفندقية، ويتم على الفور استدعاء الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.