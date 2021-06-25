المنشآت الفندقية: ارتفاع عدد السياح الأوكران الوافدين لمصر في يوليو

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوكرانيا شهدت تراجعا خلال الفترة من منتصف شهر مايو الماضى وحتى الآن، مرجعا ذلك التراجع إلى تحول شركات السياحة الأوكرانية لتسيير رحلات إلى تركيا خلال تلك الفترة بعد التخفيضات الكبيرة التى منحتها تركيا للسياح الأوكران والتى بلغت نحو 50% من قيمة البرنامج السياحى ما جعل غالبية الرحلات الأوكرانية تتوجه إلى تركيا بسبب رخص أسعارها.

عودة الرحلات الأوكرانية لمعدلاتها الطبيعية خلال يوليو

وأضاف عاقل لـ«الوطن» أنه برغم تراجع أعداد السياح الأوكران الموجودين بمصر حاليا إلا انهم لايزالون الأكثر تواجدا بالمدن السياحية المصرية، لافتا إلى أنه بداية من شهر يوليو المقبل ستعود الرحلات الأوكرانية لمصر لذات معدلاتها قبل الشهر والنصف الأخيرة وذلك بعد أن رفعت تركيا أسعار برامجها السياحية بعد عودة السياح الروس لها، لافتا إلى ان أوكرانيا هى الدولة الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر منذ استنأف المقصد السياحى المصرى استقبال السياح يوليو الماضى بعد فترة توقف لأكثر من 100 يوم بسبب جائحة كورونا.

ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل تدريجى

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر ترتفع شهرا بعد الأخر، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهر يوليو ستكون أعلى من نظيرتها خلال يونيو وذلك بسبب إقبال المواطنين المصريين على زيارة المدن السياحية الشاطئية خلال الصيف بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعات، كما سترتفع أعداد السياح العرب خلال الشهور المقبلة خاصة إلى مدينة القاهرة.

يشار إلى أن نسب الإشغال الفندقى بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الأسبوع الجارى تتراوح ما بين 30 إلى 35 %، فيما سجلت بعض فنادق القاهرة نسبة إشغال 100% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الفنادق للنزلاء والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.