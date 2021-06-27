«المنشآت الفندقية»: التصنيف الجديد للفنادق يصل بها إلى مواصفات عالمية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن لجان وزارة السياحة والآثار ستراجع تطبيق الفنادق لمعايير التصنيف الجديد للمنشآت الفندقية «hc»، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين على أن تكون البداية بفنادق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

الوصول بالفنادق المصرية لمواصفات عالمية

وأضاف لـ«الوطن» أن الهدف الرئيسي من تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية والتي تم وضعها بالتعاون بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية هو وصول الفنادق المصرية لذات مستوى نظيرتها بأمريكا والدول الأوربية، لافتا إلى أنه سيتم بداية من العام المقبل إعادة تصنيف فنادق الجمهورية، وفقا للاشتراطات والمعايير الجديدة.

جودة الخدمات المقدمة للنزيل

وأشار عاقل إلى أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق «hc» تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للنزيل وتوفير الراحة والرفاهية له أثناء إقامته بالفندق من خلال تواجد اشتراطات معينة لكل درجة نجومية بالفندق، مشيرا إلى أن تلك المعايير تشمل على سبيل المثال مساحة الغرفة، وما إذا كان ملحق بها حمام أم لا، إضافة إلى جودة الطعام المقدم، علاوة على وجود مساحات خضراء بالفندق وغيرها من المعايير التي تجعل المنشآت الفندقية المصرية تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة سياحيا.

ولفت إلى أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق تضع درجة لكل معيار متواجد بالتصنيف وفي حال قيام الفنادق بتطبيق كل الضوابط الموجودة بالتصنيف يتم احتفاظها بذات درجة النجومية الموجودة عليها حاليا كما يتم منحها درجة نجومية أعلى حال تطبيقها لمعايير الفئة الأعلى، موضحا أن أعلى فئة فندقية بمصر هي فئة الـ5 نجوم.

وشدد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أعلى أنه حال لم يطبق الفندق كل المعايير الموجودة في التصنيف الجديد فإنه لا يهبط درجة في تصنيف النجومية مباشرة بل يتم إعطاؤه فرصة ومدة زمنية لتلافي الملاحظات التي دونتها لجان الوزارة، وفي حال الإصرار على عدم تصحيح الملحوظات يتم نزوله درجة في تصنيف النجومية.