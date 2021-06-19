المنشآت الفندقية: لم نسجل إصابة واحدة بكورونا بين العاملين منذ عام

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ الدولة المصرية نجحت في تطعيم 100% من العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث سجّل الموظفون طلبات الحصول على اللقاح بموقع وزارة الصحة، وجرى تأجير عدد من الفنادق لتطعيم العاملين.

وأضاف الشاعر في لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «جار تطعيم العاملين في مجال السياحة بمرسى مطروح ومحافظة الإسكندرية، وسيأتي الدور على القاهرة، يليها الأقصر وأسوان، ونطمع في تطعيم المدن بالكامل حتى تكون مؤمنة».

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية: «نتمنى عودة السياحة الروسية إلى مصر، حيث كانت تمثل 30% من إجمالي نسبة السائحين القادمين إلى مصر، وعودتها ستسهم في إيجاد نسب إشغال معقولة»، لافتا إلى أنّ العمال جار على تعزيز السياحة العربية، حيث لا يمكن الاستهانة بنسبتها: «يأتي إلى مصر أعداد معقولة من السعودية والإمارات يليها البحرين وقطر، وبالتالي نتمنى عودة السياحة العربية بقوة».

وأكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية: «نلتزم بالإجراءات الاحترازية منذ شهر مايو، ومنذ أكثر من سنة لم تظهر أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أي فندق، بسبب الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، وهو مؤشر جيدا جدا على عودة السياحة».

وأوضح هشام الشاعر، أنّ محافظتي الأقصر وأسوان هما الأكثر تضررا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، لذلك تعمل الدولة المصرية على تطعيم العاملين في قطاع السياحة بالمحافظتين.