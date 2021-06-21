المنشآت الفندقية: رفع نسب استقبال الفنادق للنزلاء بيد لجنة كورونا

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن بعض الفنادق طالبت برفع نسب استقبال النزلاء بالفنادق إلى 75% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، بعد أن وصلت نسبة الأشغال ببعض فنادق القاهرة خلال الأسبوع الجاري إلى 100% من النسبة المحددة لاستقبال الفنادق للنزلاء، والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

وأضاف «الشاعر» لـ«الوطن»، أن قرار رفع نسب الإشغال لم يصدر من الغرفة أو وزارة السياحة والآثار، اللذان لا يمانعان فى زيادة النسبة، بل من اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التي تضم بين عضويتها وزارة الصحة، التي تتابع عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا وتطور انتشاره عالميا ومحليا.

ارتفاع أعداد السياح العرب

من جهته، قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن العديد من فنادق القاهرة سجلت الأسبوع الماضى نسب إشغال بلغت 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الفنادق للنزلاء، والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مرجعا ارتفاع نسب الإشغال إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة للعاصمة المصرية القاهرة خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن السياح السعوديين هم الأكثر تواجدا حاليا بفنادق القاهرة.

وأشار «فاروق» إلى انه نظرا للزيادة المتوقعة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة، فإنه يجب زيادة نسب استقبال الفنادق للزوار إلى 70% على الأقل من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، حتى لا تحدث أزمة في تسكين السياح خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان جميع المنشآت الفندقية والسياحية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا .

يشار إلى ان الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية بدأت في الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ إذ بدأ السياح السعوديين والإماراتيين والكويتيين والأردنيين والبحرانيين والعراقيين في زيارة المدن السياحية المصرية، خاصة القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.