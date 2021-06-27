فتح باب رخص البناء على مستوى الجمهورية الأسبوع المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تعميم فتح رخص البناء بكل أحياء ومدن المحافظات وفق قرار رئيس الوزراء، مضيفا لـ«الوطن» أن التطبيق التجريبي للحصول على رخص البناء في 27 حي ومدينة على مستوى الجمهورية مستمر على مدار شهري مايو ويونيو، وبداية من مطلع يوليو المقبل يتم تطبيق رخص البناء بكل الأحياء على مستوى الجمهورية، وفتح كل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة.

الخميس المقبل إجازة رسمية

وأشار إلى أن الخميس المقبل الموافق أول شهر يوليو إجازة رسمية بدلا من الأربعاء، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وبالتالي بدء فتح المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتلقي طلبات تراخيص البناء ينطلق من الأسبوع المقبل وفق المواعيد المقررة من مجلس الوزراء، وهي فرصة أمام المواطنين الراغبين في البناء واستخراج رخصة وفق الاشتراطات الجديدة.

اشتراطات البناء

وتضمنت اشتراطات البناء الجديدة لتراخيص البناء في 2021 قيام من يرغب في إعداد الرخصة بالتقدم للترخيص بعقد مشهر، ويتم تقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي، وذلك بعد التعاقد مع المهندس أو مكتب هندسي استشاري مع إعداد ملف الترخيص بالكامل وشهادة صلاحية، ويقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة، لمراجعة الملف، واعتماده خلال 21 يوما، وفي حالة عدم مطابقة المواصفات، يتم إعادة الملف خلال أسبوع، مع ذكر الأسباب، ليقوم المكتب الهندسي بتعديله، ولا تتجاوز مدة إجراءات الترخيص 60 يوما خلال الدورة المستندية.

وفيما يتعلق بالارتفاعات المقررة حسب عرض الشارع، فأقصى ارتفاع للعقار 16 مترا عبارة عن أرضي وأربع طوابق، كما شددت اشتراطات البناء على أن الجراج شرط أساسي للبناء، ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين، وتقديم شهادة صلاحية مع وجود متابعة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان لعملية البناء وفق التراخيص الصادرة.