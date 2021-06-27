أحمد فهمي عن كلابه: «بحبهم بجنون.. وهنا بتغير منها»

أثار الفنان أحمد فهمي جدلاً على مواقع سوشيال ميديا، بعدما نشر صورة تجمعه بكلبين، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقال «فهمي» لـ«الوطن» تعليقًا على الصور، «أنا أعشق الكلاب، وهنا تغير منها بشدة، لأنني أحبهم حبًا جنونيًا، كما أنني أضع تمثالين لكلبين أمام منزلي من شدة حبي لها».

وعن سبب وجود التمثالين أمام منزله، قال، «قصتهم تمثلت في أنني كنت أصور فيلم (ليلة هنا وسرور) بدون أجر، وكنت ذاهبًا من أجل ظهوري كضيف شرف، وعندما وصلت اكتشفت أنه دور صغير أمام محمد إمام، ووجدت وقتها تمثالين على هيئة كلب، فطلبت أن أخذهم معي المنزل وقتها».

أحمد فهمي يستعد لطرح «العارف» بدور العرض

ويستعد الفنان أحمد فهمي لطرح فيلمه الجديد «العارف» بدور العرض خلال شهر يوليو المقبل، وقال لـ«الوطن»، إنه سعيد بمشاركة الفنان أحمد عز في هذا الفيلم، حيث يعد العمل فرصة للاستفادة من خبرته الفنية، باعتبار أنه سبقه إلى مجال التمثيل، فضلًا عن الاستفادة من القطاع العريض لجمهور «عز» ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي.

معلومات عن فيلم «العارف» قبل طرحه بدور العرض

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز الذي يجسد شخصية «يونس»، والفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية «راضي»، ومحمود حميدة، وكارمن بيصبص، ومصطفى خاطر، وركين سعد، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء.

وتدور أحداث فيلم «العارف» في إطار من الأكشن والغموض حول حرب العقول والتكنولوجيا و«الهاكرز» الذين يسيطرون على العالم، حيث يعيش يونس مع أسرته وزوجته ويخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، الأمر الذي يجعله يدخل في صراع وحرب مع أحد العصابات الخطيرة والتي تعمل على التخلص منه.