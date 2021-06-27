«رياضة القليوبية» تحتفل بذكرى 30 يونيو برسم جداريات على أسوار مراكز الشباب

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة جديدة لرسم جداريات وطنية على أسوار مراكز الشباب، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، بعد سنوات من الإنجازات والتي تدفع بمصر نحو الجمهورية الجديدة، حيث يتم تنفيذ 5 جداريات بكل إدارة فرعية على أسوار مراكز الشباب، بإجمالي 40 مركز شباب.

وتتضمن الجداريات صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلم مصر وأحد المعالم الأثرية، أو المشروعات الوطنية الجديدة، على جدارية تحمل عنوان «الجمهورية الجديدة»،

كما تتضمن الاحتفالية إلقاء الشعر لقصيدة وطنية في حب مصر، والرسم التعبيري للطلائع والشباب، الذي يبرز دور مراكز الشباب في اكتشاف المواهب ورعايتها، والأغاني الوطنية وقيام أعضاء برلمان الشباب والطلائع، بعمل فيديو قصير يوضح إنجازات الدولة المصرية، وإنجازات الشباب والرياضة على مدار 7 سنوات، وتبدأ الاحتفالية من غد الإثنين وعلى مدار أسبوع.

وتهدف مبادرة القليوبية إلى مشاركة الشباب والطلائع في الاحتفالات الوطنية بالتعبير عن مواهب مراكز الشباب وتنمية الوعي لدى الشباب والطلائع بأهمية المشاركة في المناسبات الوطنية، ورفع روح الانتماء للوطن وغرس العديد من القيم الوطنية في نفوس الشباب.

وتتم المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتسعى الشباب والرياضة دائمًا إلى مشاركة المجتمع وغرس القيم الإيجابية في نفوس الشباب.