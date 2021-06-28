حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور طيّب للغاية، ويحب رعاية المقرّبين منه، ومعاملتهم بلطف، ما يجعل الأشخاص يشعرون بارتياح لقربه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك اليوم أن تتحكم في غضبك وانفعالك، وتوخّ الحيطة والحذر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.