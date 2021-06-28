«التعليم» تبدأ بث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2021، على متابعة الفيديوهات التعليمية التي يتم بثها على «قناة مدرستنا 2 التعليمية»، والتي بدأت أولى حلقات المراجعة النهائية «Final Revision»، من مادة اللغة الإنجليزية، مشددة على الطلاب التركيز على بعض الأسئلة المهمة من خلال تدريب بسيط مع الشرح والتفسير، في صيغة سؤال «choose».

كما شددت الوزارة على الطلاب بضرورة متابعة أولى حلقات المراجعة النهائية من مادة الفلسفة والمنطق، في فيديو تعليمي، للتعرف على بعض الأسئلة المهمة، من خلال تدريب بسيط مع الشرح والتفسير، في صيغة سؤال «اختر».

أيضاً شجعت الوزارة طلاب الثانوية العامة على متابع أولى حلقات المراجعة النهائية من مادة الأحياء، والتعرف على بعض الأسئلة المهمة من خلال تدريب بسيط مع الشرح والتفسير، في صيغة سؤال «اختر».

في ضوء دراسة القراءة المتحررة، قدمت قناة «مدرستنا 2 التعليمية» قطعة بعنوان «الماء عصب الحياة» فى أولى حلقات المراجعة النهائية من مادة اللغة العربية، للتعرف على بعض الأسئلة المهمة، من خلال تدريب بسيط مع الشرح والتفسير، في صيغة سؤال «اختر».

وفى ضوء أولى حلقات المراجعة النهائية لمادة التاريخ، وفرت القناة، بعض أهم الأسئلة الاختيارية مع الشرح الوافي، في الحلقة الأولى للمراجعة النهائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنه يجرى حالياً الاستعداد الجيد للامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة.