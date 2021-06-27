«التعليم» ترد على شكوى نوعية أسئلة الامتحانات: نستهدف مستويات متباينة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكوى أحد أولياء الأمور، بشأن نوعية الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، وليس في وضع الامتحان سواء لجنة أو مستشاري المواد، والتي أكدت أنّ جميعهم لم ينتبهوا إلى أنّ الطالب له قدرات معينة في ظل عامين من الدراسة في المنزل عن طريق حصص مسجلة دون تفاعل حقيقي مع مدرسين المادة، قائلا: «هذا موضوع تقني بحت ويعود على 700 ألف طالب مستوياتهم متباينة، ولا يمكن التعليق هكذا من أولياء الأمور عن طلاب بعينهم».

وأضاف شوقي، في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق واتساب، أنّه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الكف عن التداخل في أمور التقييم، مؤكدا أنّ هذه ليست أول سنة تعقد فيها امتحانات بمصر.

«شوقي»: الامتحانات لا تشمل أي أسئلة تعجيزية وتعتمد على فهم مخرجات التعلم

وكان الدكتور طارق شوقي، أكد أنّ امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنّ الأسئلة يتم وضعها من قبل مجموعة من الخبراء، فضلا عن التنسيق مع عدد من المؤسسات الكبرى في هذا الشأن.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الامتحانات لا تشمل أي أسئلة تعجيزية، حيث تعتمد الأسئلة على فهم الطالب لمخرجات التعلم، ولا تقيس الحفظ والتلقين، كما أنّ الامتحانات لا تشمل أي أسئلة مقالية، مشدداً على الطلاب بضرورة فهم المقرر الدراسي جيدا.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة في يوليو المقبل

وأوضح «شوقي»، أنّ امتحانات الثانوية العامة تعقد في شهر يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ امتحانات الشعبة العلمية في مواد اللغات تختلف عن امتحانات الشعبة الأدبية، ولا يوجد تحسين في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.