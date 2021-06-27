«الهجان» يتابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع «توسعة الدائري»

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، المشروعات الجاري العمل بها، لدفع الأعمال بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

استهل المحافظ الجولة بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، وأعمال ترميم سور القصر من داخل معهد التعاون الزراعي وأعمال دهان بلدورات على جانبي الطريق.

وجه المحافظ بتشجير الشارع من الجانبين، ودهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

وتفقد أعمال ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، وينفذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميًا، والانتهاء من الأعمال الإنشائية وسيتم الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب قريبا.

ومن جانبه، وجه المحافظ الشركة المنفذة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر، ومضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

كما تفقد «الهجان» أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري منطي، بعرض 10 أمتار وتكلفة 13.5 مليون جنيه، وتم التنسيق مع المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، للانتهاء من نقل كابلات التليفونات، مع توفير إمكان نقل سوق الأحد الذي يتسبب بعرقلة الحركة المرورية، كما وجه بإزالة القمامة مع توفير الصناديق اللازمة لها.

وتابع المحافظ أعمال تطوير محور شركات البترول في مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وتفقد القطاعات الثلاثة بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت في جميع القطاعات، وجار الانتهاء من رصف الإنترلوك على كورنيش ترعة الإسماعيلية.

كما تابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

وشارك في الجولة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافط، اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، المهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية، والدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري.