المنشآت الفندقية: سننتهي من تطعيم كل العاملين بالسياحة قبل نهاية الصيف

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن معدلات تطعيم العاملين بالقطاع السياحى تسير بصورة جيدة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع الفندقى بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح بالجرعة الأولى من مصل كورونا، لافتا إلى أنه يتم حاليا التجهيز لتطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، مشيرا إلى أنه قبل حلول فصل الشتاء سيكون قد تم الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالسياحة بجرعتى مصل كورونا.

التطعيم يحفظ حياة العاملين بالقطاع السياحى

وأضاف «عاقل»، لـ «الوطن»، أن عدد العاملين الذين رفضوا الحصول على التطعيم لا يكاد يذكر، لافتا إلى أن الجميع بات مدركا أن الحصول على التطعيم يهدف إلى الحفاظ على حياة العاملين بالقطاع السياحى والسياح الأجانب فى آن واحد، فضلا عن أنه يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بعض الدول المصدرة للسياح إلى المقصد السياحى المصرى اشترطت للسماح لسائحيها بالسفر للخارج ضرورة أن تكون الدول المسافرين إليها تم تطعيم أعداد جيدة من مواطنيها.

عاقل: قرار الحكومة عن تحليل كورونا سيرفع أعداد السياح

وأشار إلى أن قرار الحكومة باستثناء السياح الوافدين لمصر والحاصلين على التطعيمات من إجراء تحليل (pcr) كورونا قبل قدومهم، سيؤدى إلى ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى تسير حاليا بصورة تدريجية وأعداد السياح ترتفع شهرا من بعد الأخر،متوقعا ان تعود الرحلات السياحية الوافدة من أوكرانيا إلى معدلاتها السابقة بعد ان تراجعت بشدة خلال شهرى يونيو الجارى ومايو الماضى.

وكان هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية قد أكد فى تصريح سابق لـ «الوطن»، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة للعاملين بالقطاع الفندقى المصرى منذ شهر يوليو من العام الماضى وحتى الآن، وذلك نتيجة التزام كل المنشآت بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.