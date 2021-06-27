أزهري: أغلب المتحدثين عن الإسلام في الفضائيات ليسوا أهلا للرأي

قال الشيخ محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الأسبق بجامعة الأزهر، إن الفتوى هي إخبار عن حكم الله عز وجل، مبينا أن حكم المفتي ليس ملزما لكن حكم القاضي ملزم لذا يجب تنفيذه، مبينا أن القاضي إذا خالف حكم مستقرا يتم نقض حكمه وهذا استثناء.

الشخص الذي يقدم الفتوى يجب أن يبحث عن الدلائل

وأضاف «أبو عاصي» خلال استضافته في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية dmc ويقدمه الإعلامي الشيخ خالد الجندي اليوم الأحد، أن المفتي عليه أن يبحث عن الدلائل لإثبات صحة موقفه من خلال المذهب الذي يتبعه.

أكثر المتحدثين عن الإسلام ليسوا أهلا للرأي

وأوضح عميد كلية الدراسات الأسبق بجامعة الأزهر، أن المفتي يجب أن يقول إن الحكم الذي قاله هو الحكم المرجح وليس حكم الله، مؤكدا أن أكثر المتحدثين عن الإسلام في القنوات الفضائية ليسوا أهلا للرأي أو للاجتهاد.

خالد الجندي وقف أمام الإخوانجية والمتسلفة

وذكر عميد كلية الدراسات الأسبق بجامعة الأزهر، أن الذي وقف أمام التيارات الإرهابية والمتسلفة والإخوانجية بوضوح وبصراحة هو الشيخ خالد الجندي، لافتا إلى أن هناك استخداما دائما للأحاديث المكذوبة، متابعا: «نحن ضد الإرهاب الفكري مثلما يواجه الجيش الإرهاب لأن أي إرهاب يصبح تحت إرهابي فكري قبل أن يكون منفذا للأحداث الإرهابية، وينبغي نحن الدعاة والعلماء التصدي للإرهاب الفكري وتعريف التطرف، إحنا بقالنا 40 سنة المتسلفة بيعملوا إرهاب فكري».