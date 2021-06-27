عاجل.. التعليم تتوصل لبيانات طلاب «هكروا» تابلت الثانوية العامة
١٩٨٢ جهازا تم تهكيره ..وسنتخذ إجراءات حازمة مع المقصرين
كتب:
أميرة فكري
11:21 م | الأحد 27 يونيو 2021
وزارة التربية والتعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيها مهما، على منسقي التابلت على مستوى الجمهورية، ببيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة، ومستهدف لأداء الامتحان بالتابلت، والذي تبين إجراء تهكير لأجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية بالأجهزة، بهدف استخدامها في الغش أثناء الامتحانات، للتحقيق معهم وإعداد تقرير عن الأجهزة حيازتهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وشددت الوزارة في خطاب لها، أنه في حال التهاون في هذا الإجراء، سيتم اتخاذ إجراءات في غاية الحزم مع المقصرين، مشيرة إلى أن إجمالي الأجهزة التي تم تهكيرها تبلغ نحو 1982 جهازا.
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