عدادات مياه الشرب مسبقة الدفع.. اعرف المزايا وخطوات التركيب

عدادات المياه مسبقة الدفع جار العمل على تعميمها وتشغيلها بديل عن العدادات العادية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية فى إطار التحول الرقمى وتقديم خدمة أفضل للمواطن، ولهذا رصدت «الوطن»، من خلال الشركة القابضة كل ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع من مزايا وخطوات تركيب وطرق الشحن واجراءات التقديم للحصول عليها، وهى كالتالى:

تعرف على فوائد عدادات المياه مسبقة الدفع

-القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى

- القضاء على ظاهرة تأخر مرور القارئ.

- التخلص من عيوب قراءة العدادات.

- يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه.

- يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

- العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام

- العداد المسبق الدفع يعطي إنذار عن طريق غلق محبس المياه مع اقتراب نفاذ الرصيد عندما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقى لشحن العداد.

- العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

- لا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين شحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة.

هذه هى طرق الشحن الخاصة بعدادات مياه الشرب مسبقة الدفع

- توريد خوادم بجميع الشركات التابعة وتحميل وتشغيل برنامج المنظومة بجميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

- الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة.

-طرق الدفع الإلكترونى عبر شركات الدفع الإلكترونى مثل (فورى – ايفاينناس- خالص) ومفعلة فى بعض الشركات وجارى تعميمها فى أقرب وقت ممكن.

خطوات تركيب عداد مياه مسبوق الدفع

-بطاقة الرقم القومى

-موافقة الجهة أو مالك العداد الرئيسي

-سند الحيازة أو الملكية عقد الإيجار أو الملكية

-التليفون الأرضى والمحمول

-إيصال كهرباء حديث

-صورة إيصال لعداد المياه الرئيسى

-أى مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريا لصحة وسلامة التوصيل

-موافقة الجهة الإدارية المختصة

-بطاقة ضريبية وسجل تجارى حديث للمحل