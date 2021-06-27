«فولفو» تعلن عن توافر تقنية الـLidar في سياراتها الكهربائية القادمة

تتمتع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكهربائية بالكامل، المقدمة من «فولفو» بتكنولوجيا سلامة رائدة في الصناعة كمعيار قياسي، مما يساعد على إنقاذ المزيد من الأرواح حيث تضع الشركة معيارًا جديدًا لسلامة السيارات.

وتأتي السيارة، التي سيتم الكشف عنها في عام 2022، مع أحدث المستشعرات، بما في ذلك تقنية LiDAR التي طورتها Luminar، وجهاز كمبيوتر للقيادة الذاتية يعمل بنظام NVIDIA DRIVE Orin ™.

ومن خلال الجمع بين هذه الأجهزة المتطورة مع برامج Volvo و Zenseact وLuminar للجيل القادم من تقنية تجنب الاصطدام الراسخة، تهدف شركة Volvo Cars إلى تقليل الوفيات والحوادث ككل باستخدام حزمة الأمان الجديدة هذه.

«شركة سيارات فولفو كانت ولا تزال رائدة في مجال السلامة». يقول هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي، مضيفا «سيحدد الآن المستوى التالي من سلامة السيارة، ومن خلال الحصول على هذا الجهاز كمعيار، يمكننا تحسين ميزات السلامة بشكل مستمر عبر الهواء وإدخال أنظمة قيادة ذاتية متقدمة، مما يعزز ريادتنا في مجال السلامة».

ومع حزمة الأمان الجديدة، تهدف شركة سيارات فولفو إلى تقليل الاصطدامات، ومن المتوقع أن يتسارع معدل التخفيض بمرور الوقت من خلال تحديثات البرامج عبر الهواء.

وتم تصميم التقنيات الجديدة أيضًا لمعالجة تلك المواقف المرورية على وجه التحديد والتي تؤدي إلى جزء كبير من الإصابات والوفيات الخطيرة المتبقية التي تم العثور عليها اليوم.

وقال Henrik Green، كبير مسؤولي التكنولوجيا: «في طموحنا لتقديم سيارات أكثر أمانًا، هدفنا على المدى الطويل هو تحقيق عدم حدوث تصادمات وتجنب الاصطدامات تمامًا». مضيفا «بينما نقوم بتحسين تكنولوجيا السلامة لدينا بشكل مستمر من خلال التحديثات عبر الهواء، نتوقع أن تصبح الاصطدامات نادرة بشكل متزايد ونأمل في إنقاذ المزيد من الأرواح».

وبمجرد إدخالها، من المتوقع أن تنضج التكنولوجيا بمرور الوقت، وتصبح أكثر قدرة وتسمح للسيارة بمساعدة وتحسين قدرات السائق البشري في المواقف الحرجة للسلامة. في حين اعتمدت الأجيال السابقة من التكنولوجيا إلى حد كبير على تحذير السائق من التهديدات المباشرة المحتملة، ستتدخل تقنية الأمان الجديدة هذه بمرور الوقت بشكل متزايد حسب الحاجة لمنع الاصطدامات».

في حين أن إنقاذ الأرواح ومنع الإصابات تظل الأولوية الأولى للشركة، ترى «فولفو» أيضًا فائدة إضافية محتملة تتمثل في انخفاض تكاليف التأمين حيث أصبحت حوادث السيارات التي تنطوي على سيارات فولفو نادرة بشكل متزايد. وتتضمن حزمة الرعاية، القياسية في جميع سيارات فولفو الكهربائية بالكامل، تغطية تأمينية عند توفرها.

وبالإضافة إلى مجموعة المستشعرات وأداء الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، سيأتي طراز «فولفو» الرائد المقبل أيضًا مع أنظمة احتياطية للوظائف الرئيسية مثل التوجيه والفرملة التي تجعلها جاهزة للقيادة الذاتية الآمنة وغير الخاضعة للرقابة بمجرد توفرها.

ستعمل أنظمة الدعم هذه جنبًا إلى جنب مع LiDAR والحوسبة والبرامج على تمكين وظيفة Highway Pilot، التي تم تطويرها داخليًا مع شركة تطوير برامج القيادة الذاتية التابعة لشركة فولفو للسيارات Zenseact.

وبالإشارة إلى ميزة القيادة الذاتية للاستخدام على الطرق السريعة، سيتم تنشيط Highway Pilot الاختياري للعملاء عند التحقق من أنها آمنة ومسموح بها قانونًا للمواقع والظروف الجغرافية الفردية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة سيارات فولفو أنها ستستخدم تقنية NVIDIA لمركزية الحوسبة، ويسمح الكمبيوتر الأساسي وكمبيوتر القيادة الذاتية المدعوم بتقنية NVIDIA لسياراتها بأن تصبح أكثر أمانًا وشخصية وأكثر استدامة بمرور الوقت من خلال التحديثات الجوية، مع تزويدها أيضًا بقوة الحوسبة المطلوبة للرؤية ومعالجة LiDAR.

وتوضح تقنية الأمان الجديدة إيمان شركة سيارات «فولفو» بالعمل مع رواد التكنولوجيا مثل Luminar وNVIDIA وZenseact حيث تسعى جاهدة لتقديم أفضل السيارات وأكثرها أمانًا لعملائها. وتوفر هذه الشراكات وغيرها لشركة «فولفو» للسيارات القاعدة التكنولوجية لتكون واحدة من أسرع الشركات تحركًا في صناعة سريعة التحول.

وستكشف شركة سيارات فولفو عن مزيد من التفاصيل حول خارطة طريق التكنولوجيا المستقبلية في معرض سيارات فولفو التقني، الذي سيعقد في 30 يونيو.