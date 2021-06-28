والي: مبيعات المخدرات عبر الإنترنت بلغت 300 مليون دولار بسبب كورونا

كشفت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، عن مفاجآت بخصوص تأثير جائحة كورونا على معدلات التعاطي للمخدرات حول العالم بالإضافة لتفشي فيروس «الإيدز» بين متعاطي المخدرات.

وقالت «والي» في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، «تعاطي الحبوب المخدرة المستخدمة في الحفلات الشبابية، تراجعت كثيراً في زمن كورونا بسبب زيادة الإجراءات الاحترازية وتضائل المناسبات والاحتفالات، حيث كانت هذه النوعية من المخدرات مكونا رئيسيا لمثل هذه التجمعات خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا».

وتوقعت «والي»، عودة معدلات استهلاك هذه النوعية من الحبوب مع رفع التدابير الاحترازية تدريجياً حول العالم، قائلة: «نتوقع عودتها تدريجياً مع عودة الحياة».

وكشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل حول زيادة معدلات تعاطي المخدرات عامة عبر الإنترنت قائلة: «أصبحت المخدرات تباع عبر الإنترنت بوجه عام وعبر الشبكات السوداء، وهي معروفة لدى الحكومات وتعمل على تفكيكها، لكنها تعاد وتنشأ مجدداً حتى أن مبيعات الإنترنت بالنسبة للمخدرات قدرت في العام الماضي بنحو 300 مليون دولار».

وتابعت بأن هذه مؤشرات خطيرة لأن المرصود من المبيعات عبر الإنترنت أقل من الواقعي ونتوقع زيادتها الفترة المقبلة، كاشفة عن شراكة بين مؤسستها وبين مؤسسة البريد حول العالم، كون الأخيرة منصة رئيسية للترويج للمخدرات عبر الطرود البريدية.

وأشارت أيضاً إلى تنوع قنوات انتقال وبيع المخدرات مع القيود الجوية جراء الجائحة قائلة: «هناك وسائل أخرى تتبع في ذلك عبر المجاري المائية والصحاري».