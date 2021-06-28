مصادر بالتعليم لـ«الوطن»: طالب طب القاهرة مظلوم ولم يزور شهادة الثانوي

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب فادي أيمن، الذي اتهمته كلية الطب بجامعة القاهرة، بتزوير شهادة نجاحه في الثانوية العامة، لم يقم بتزوير النتيجة، وكل أوراقه صحيحة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد التحري والتدقيق والاستفسار في الإدارة العامة للامتحانات، والكنترول التابع له الطالب وقت أن كان يدرس في الثانوية العامة، تبين حصوله على مجموع 405، من 410، وأن هناك موظف بالامتحانات هو من ارتكب الخطأ.

ولفت المصدر، إلى أنه تم الاستفسار عن نتيجة الطالب فادي أيمن، وتبين من الكنترول أن أوراقه بالفعل صحيحة، لكن الموظف الذي راجع السجلات في الإدارة العامة للامتحانات، هو الذي أخطأ وأبلغ الجامعة بعدم إدراج اسم الطالب في السجلات عن امتحانات عام 2019، وبناء عليه قررت إدارة كلية الطب منعه من دخول الامتحانات.

وأوضح المصدر، أن الطالب بالفعل تبين أنه مظلوم ولم يقم بالتزوير، وسوف يتم مراجعة السجلات مرة أخرى، وإبلاغ الجامعة بالحقيقة الكاملة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل المسئولين عن الواقعة، لافتا إلى أن هناك اهتماما شخصيا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالواقعة لحفظ حقوق الطالب.

وتفاجأ الطالب فادي أيمن، بمنعه من امتحانات نهاية العام بدعوى أن نتيجة الثانوية العامة الخاصة به مزورة، ورقم جلوسه مزور، والدرجات المنسوبة إليه لا تخصه، بل تخص طالبا آخر، وعندما ذهب للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم حتى يستخرج إثبات لدرجاته اكتشف في الإدارة بأن الدرجات ليست خاصة برقم الجلوس الذي يحتفظ به منذ الثانوية العامة، واضطر لنشر مشكلته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال اهتماما لافتا من متصفحي الشبكات الاجتماعية على أمل وصول مشكلته لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وحلها.