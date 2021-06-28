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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 28-6-2021

طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري ليلا

كتب:

هبة وهدان
07:56 ص | الإثنين 28 يونيو 2021
حالة الطقس

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية بيانا مفصلا عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو الجاري، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم ليلا

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الاثنين  خلال ساعات الليل، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوه الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم

القاهرة 38 25

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 24

دمنهور 35 23

بلطيم 33 22

مطروح 31 22

السلوم 31 22

سيوة 40 24

بورسعيد 33 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 34 23

رفح 34 22

رأس سدر 38 25

نخل 36 19

نويبع 38 26

طابا 35 20

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 39 22

بني سويف 39 24

المنيا 40 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 44 26

أسوان 44 26

إدفو 44 27 

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 36 26

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27  

 

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