بينها «السندريلا وميدو مشاكل».. أعمال فنية تبرأ منها الفنانون

كشفت الفنانة علا غانم عن اسم عمل ندمت على المشاركة فيه خلال مشوارها الفني، وذلك خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على قناة On، قائلة إنها قدمت فيلم «أحاسيس» مع باسم سمرة بسبب أنها كانت مجبرة على المشاركة في أعمال فنية من أجل سد احتياجتها والأقساط التي عليها.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، تقريرا عن بعض الفنانين الذين ندموا من بعض أعمالهم الفنية لأسباب مختلفة، نستعرضها في السطور التالية:

شيرين عبدالوهاب.. ميدو مشاكل

«متجيبليش سيرته»، بهذه الكلمات رفضت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الحديث حول فيلم «ميدو مشاكل»، مؤكدة أنها خاضت تجربة التمثيل مرة واحدة فقط كانت في مسلسل «طريقي».

وأشارت «شيرين» خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع وقتها على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، أنها غير راضية عن تجربتها في فيلم «ميدو مشاكل» موضحة أن الممثل لا ينجح بدون أدواته وهو ما حدث في فيلم «ميدو مشاكل».

منى زكي.. السندريلا

تحدثت الفنانة منى زكي عن فكرة إعادة تجربة تقديم مسلسل سيرة ذاتية، كما سبق وفعلت في مسلسل «السندريلا» عن قصة حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني.

قالت منى زكي خلال حلولها ضيفة على قناة «سكاي نيوز عربية»، مع الإعلامي سعيد حريري، «لن أختار تجسيد حياة ممثلة، أفضّل هذه المرة أن يكون الدور عن عالمة أو راقصة، فلدينا نماذج كثيرة عن سيدات ناجحات ورائدات في الوطن العربي عموما، ومصر خصوصا».

أمير كرارة.. أنا قلبي دليلي

قال الفنان أمير كرارة، إنه شعر بالندم على دور«شيكوريل» في مسلسل «أنا قلبي دليلي» الذي يروي سيرة الفنانة ليلى مراد، متابعا: «محبتش الدور، ولا الحدوتة ولا أي حاجة، متبسطتش».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عايشة عثمان، أن الندم شعور طبيعي يمر به كل إنسان، مستطردًا أنه ندم على مسلسل «الطبال» أيضًا؛ لأنه تشابه مع الأدوار التي لعبها بمسلسلات سابقة، وفكر بعده في السفر كنتيجة لحالة الإحباط التي مر بها.

حورية فرغلي.. دكتور أمراض نسا

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن أقرب عمل لقلبها هو «حكاية بنات»، و«ساحرة الجنوب»، والعمل اللي ندمت عليه هو مسلسل «دكتور أمراض نسا».

وأضافت «فرغلي»، خلال لقائها مع برنامج «واحد من الناس»، المُذاع على فضائية «الحياة»، «شغلتي ممثلة بس، لكن مش شغلتي إني أغير في مونتاج، ولا أني أشيل أدوار غيري، ولا إني ألطع زمايلي بالساعات، وده اللي حصل أثناء عمل المسلسل ده»، مستطردة : «أنا رجعتلهم فلوسهم، وقولتلهم العمل ده بنسبالي ساقط من حساباتي».

أحمد فهمي.. بدون رقابة

اعترف الفنان أحمد فهمي أن فيلمه «بدون رقابة» كان «قبيح وأبيح» مثلما وصفه الناقد الفني طارق الشناوي.

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج «أنا وأنا» المذاع عبر فضائية «on e»، أن كل فنان لا بد وأن يكون له عمل أو عملان دون المستوى، مشيرا إلى أنه مع اعترافه بـ «قبح» الفيلم إلا أنه لن يسقطه من مجمل أعماله ولن يتنصل منه.

علا غانم.. أحاسيس

قالت الفنانة علا غانم عن مشاركتها في فيلم «أحاسيس»، «ما بحبش أشوفه، وأقدم تلك الرسالة بشكل غير جرئ، وأشيك من ذلك، كنت مجبرة، دوري وفيلمي لازم أعمله، وكان أملي في الرقابة أنها تحذف أجزاء من الفيلم، ولو رجع بيا الزمن مش هعمله أبدا».

وعن رأي بناتها في الدور قالت خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على قناة On، «مقالوش إنه مش عاجبهم، لكن أنا اضايقت جدا، وكل ما بشوفه بحس إني مضايقة، مش بحبه ومش بحب أشوفه، لذلك كان لابد من أن أجد مشروعا كبديل عن الفن من أجل عدم قبول أي أدوار فنية دون اقتناع مني».

وتدور أحداث الفيلم حول المشاكل الجنسية التي تتعرض لها المرأة بعد الزواج لأسباب مختلفة تختلف من سيدة إلى أخرى حيث يعرض الفيلم 4 نماذج لـ4 سيدات يعانين من هذه المشاكل بعد الزواج.