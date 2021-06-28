ضبط أول سايس في القاهرة لمخالفتها القانون: سيدة تعمل دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن صورة لسيدة تمارس أعمال سايس «دون ترخيص» والتعدي على المواطنين بالقاهرة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يتضمن صورة لإحدى السيدات - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - بمديرية أمن القاهرة، تمارس أعمال سايس «بدون ترخيص»، والتعدى على المواطنين بالسب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها (لا تعمل، مقيمة بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعد هذه أول حالة ضبط سايس يعمل بدون ترخيص في إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021.