«الداخلية» تشن حملات مكبرة وتضبط 1537 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«1537 قضية تموينية، 37 ألف أدوية، و22.874 ألف عبوة سجائر»، حملات أمنية مكبرة شنتها وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، ومديريات الأمن وقطاع الأمن العام، ضبطت خلالها مضبوطات عديدة بإجمالي 1537 قضية تموينية وذلك خلال 24 ساعة فقط.

جهود عديدة لإدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية بمختلف المحافظات، ظهرت خلال الحملات المكبرة التي شنتها بنطاق الجمهورية، أسفرت عن ضبط

2.62 طن أسماك مملحة ومدخنة «فسيخ ورنجة» غير صالحين للاستهلاك الآدمي داخل محل لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

و2.05 طن «مقطعات دواجن» فاسدة بحوزة مالك مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها المكبرة، «هياكل دواجن»، معبأة داخل عبوات «فاسدة» بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الإسماعيلية، و15 طنًا من المخللات وملح الطعام، معبأين داخل براميل وأجولة «فاسدين» بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات «بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

وسقط مالك مطحن لإنتاج الدقيق البلدي استخراج 82% بمحافظة القليوبية، في قبضة رجال الشرطة، لحيازته 108 أطنان و83 طنًا من الأقماح، زيادة عن الرصيد الدفتري جمعها مالك المطحن، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، فضلًا عن ضبط 4.8 طن «أعلاف حيوانية» معبأة داخل أجولة بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية «بدون ترخيص» بمحافظة قنا.

من جهتها، نفذت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، حملة مكبرة لضبط القضايا التموينية بالمناطق الساحلية والمصيفية، أسفرت جهودها عن ضبط 85 قضية بإجمالي مضبوطات؛ 95.4 طن «مخللات ولحوم»، 80 ألف لتر «مواد بترولية»، 35 ألفًا و266 عبوة «سلع غذائية وغير غذائية»، 39 ألفًا و784 قطعة ملابس جاهزة، 37 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، أطقم أثاث منزلي، و468 أسطوانة بوتاجاز.

كما نفذت شرطة التموين، حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، أسفرت جهودها عن ضبط 61 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 22,874 ألف عبوة سجائر.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.