الإنتاج الحربي: تعاون مع «MCV» لإنتاج أول أتوبيس كهربائي بأيدي مصرية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الاثنين، بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل «mcv»، إيماناً من وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص، حيث حضر الاحتفال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وهم: اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و خالد عبد العال، محافظ القاهرة ورئيسى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وكريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل.

ونتج عن التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة mcv، إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بأيدى مصرية، من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن الشركة تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثل في شركة صناعة وسائل النقل mcv.

وصرح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن هذا التعاون يؤكد الإصرار علي تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات فى مصر والعوائد الإقتصادية بزيادة نسبة المكون المحلى لتصل إلى أكثر من 60%، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجى والداخلي للأوتوبيس تم تصميمها وتصنيعها في مصر من «زجاج، إطارات، كراسى، والمواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأتوبيس».

وأعرب المهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة mcv عن مدى سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيراً إلى أن ذلك التعاون يؤكد أهمية تعاون القطاعين العام والخاص.

بينما أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك الصناعة تساعد على الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، حيث أن الأتوبيس الكهربائى يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كيلومتر إلى 350 كيلومتر حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة والسرعة القصوى له 70 كيلوكتر /ساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوى هذا الأوتوبيس على 49 مقعد.