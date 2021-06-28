غدا.. قطع مياه الشرب 10 ساعات عن عدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع مياه الشرب غدا الثلاثاء، من الثامنة مساء وحتى السادسة صباح الأربعاء المقبل بعدة مناطق هى: «العباسية والظاهر ومعسكرات الشرطة بصلاح سالم ومدينة البعوث»، فضلا عن ضعف المياه فى مناطق باب الشعرية والجمالية.

سبب قطع المياة

وأشارت شركة مياه الشرب فى بيان إلى إن قطع المياة غدا عن تلك المناطق يأتى نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر 1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس، بدءاً من تاكي بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش.

وطالبت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

تحذير من تلوث مجارى المياه

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين بالحفاظ على سلامة مياه الشرب بعدم تنظيف الحيوانات وإلقاء الحيوان النافق فى مجرى المياه، وعدم تلويث المجارى المائية بعدم إلقاء المخلفات لمنع تلوث المياه المغذية لمحطات مياة الشرب، مشيرة إلى أن تلويث مصادر المياه والمجارى المائية يؤدى لتلوث مياة الشرب وانخفاض جودتها.

اتباع إجراءات الوقاية من كورونا

وأكدت الشركة أنه جارى اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من تعقيم وتطهير مواقع الشركة ومراكز خدمة العملاء بشكل دورى ومستمر تحت اشراف قطاع المعامل بالشركة، والتشديد على ارتداء الكمامة للعاملين والعملاء ووضع حواجز زجاجية بين الموظفين بمراكز خدمة العملاء والعملاء للحفاظ على التباعد الاجتماعى ومسافات آمنة عند طلب الخدمات وتوفير كمامات ومستلزمات تعقيم كافية للعاملين بمراكز خدمة العملاء والمتعاملين بشكل مباشر مع الجمهور.

ولفتت إلى نشر لافتات ارشادية بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس ويتم تجديدها باستمرار لتحتوى أى مستجدات تصدر عن وزارة الصحة وطرق انتشار الفيروس والوقاية منه.