رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر.. تعد من أكثر عمليات البحث، الذي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، عن رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر.

وأتاحت وزارة الصحة والسكان، رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر، موضحة أن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، وتصل لأكثر من 86%، كما أتاحت الوزارة الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل والحصول على لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة، وهم المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش.

بالإضافة إلى مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى «ضمور العضلات والنخاع الشوكي، والتصلب المتعدد MS، والوهن العضلي».

وترصد السطور التالية، رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر.

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر

يمكن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من خلال رابط التسجيل من هـنـــــا.

خطوات التسجيل فى رابط الحصول على لقاح كورونا في مصر

1- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر من هنا.

2- اختيار الفئة المستهدفة.

3- ملء البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

4- قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

5- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

6- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل أيضا في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنا وفعالا ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما.