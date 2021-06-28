«القوى العاملة» توفر 4027 فرصة عمل في 14 محافظة: رواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 وتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو 2021.

وزير القوى العاملة: هذه الفرص ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص، التي تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص، ويجرى التقديم عبر الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وسوف ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج، بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة في 14 محافظة، هي: «القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، ودمياط، والأقصر، وأسوان، والبحيرة، والإسماعيلية»، منوها إلى أن النشرة تناولت أيضا إعادة نشر لوظائف لم تشغل من يونيو 2021 في النشرة السابقة، وعددها 410 فرص عمل.

ولفت «سعفان» إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة، تتمثل في 435 فرد أمن ذكور، و18 من الإناث، براتب يصل إلى 3300 جنيه، و50 مشرف أمن، و25 عامل نظافة، براتب 2500 جنيه.

تفاصيل فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية

وأوضح الوزير، أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 3 مهندس ميكانيكا، و3 كيميائي، ومهندس مدنى براتب 5500 جنيه، و6 عمال مخازن، و7 فرد أمن، و20 مندوبا، و20 سائق رخصة أولى، ومهندس تصميم براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه، و10 مساعد ماكينة، و20 مساعد قص، و3 فني صيانة، و5 إنتاج، و6 عمال مكبس، و28 عمال أوفر وسنجر وأورليه، و3 عامل تشطيب، و35 عامل، و2 حداد، و7 عمال تركيبات، و3 ترزي خبرة، و2 ميكانيكي، و10 فني نسيج .

كما وفرت فرص عمل بالسويس، تمثلت في 40 فني تشغيل، و20 عامل عادي، و20 عامل فرز، و30 عامل تعبئة وتغليف، و10 فني كهرباء، و30 عامل إنتاج.

وفي الدقهلية يوجد 7 أخصائي، و7 منسق ميداني، و8 مندوب تسويق، ومندوب مبيعات، وسائق، و5 فرد أمن، و6 عامل نظافة.

تفاصيل فرص العمل المتوفرة بالمنوفية

ووفرت فرص عمل بالمنوفية، شملت: 200 عامل ماكينة، و100 عامل جودة، و50 عامل تعبئة، و100 عامل مساعد، و2 عاملة بيع، وأمين مخازن، و800 عامل خياطة، براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه، و4 تمريض، و5 مساعد تمريض، و10 عامل سنجر، و40 عامل إنتاج، و10 عامل مكواة، و65 عامل أورليه، و2 سكرتيرة، و2 فني تبريد وتكييف، و5 مشرف إنتاج، و2 عامل لمعمل تحاليل طبية.

وفي دمياط يوجد فرص عمل لـ25 منسق ميداني، و10 عامل خدمات، و5 مندوب مبيعات، وهناك عدد من الوظائف بأسيوط، تضمنت: سكرتيرة، و2 فني تبريد وتكييف، و2 سائق درجة أولى، ومندوب أصناف، و6 عامل إنتاج، و4 مدرسة، و4 مشرفة أتوبيس، و4 دادة لحضانة أطفال، ومكوجي، ومشرف مبيت لجمعية تنمية المجتمع.

تفاصيل فرص عمل المتوفرة بمحافظة البحيرة

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل، شملت: 7 فني جودة، و23 عامل سنجر أورليه وأوفر، و10 فني نسيج، و7 مساعد، و2 مشرف عمال، و5 عمال مخازن، و10 نساج، و4 عامل مطابع، و15 مندوب مبيعات، وسائق، و4 أخصائي تمويل، و20 أخصائي ائتمان، و14 عامل إنتاج، و2 فني صيانة، و2 أمين مخزن .

وفي المنيا يوجد 900 فرصة عمل متاحة، منها: 100 عامل خياطة، و10 عامل تعبئة، و115 مشرف أمن، و360 فرد أمن، و7 أخصائي تمويل، و4 مشرف إنتاج، وموظف استقبال، و2 سكرتيرة، و5 مدرب حاسب آلي، و5 منسق قروض، و2 أخصائي ائتمان، و20 عامل إنتاج، و4 خباز، وسائق كلارك، وفني كاوتش، وفني صيانة كهرباء، وعامل خدمات.

وظائف بالإسماعيلية والشرقية

ووفرت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فرص عمل شملت: 90 عامل إنتاج، و40 عامل مغسلة، و140 عامل خياطة، و50 خياط تحت التدريب، أما الشرقية فيتواجد بها فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات، منها: 203 أفراد أمن، و3 مراجع حسابات، و13 مسؤول مالي، و50 عامل إنتاج، و15 نساج، و2 محاسب، و6 أخصائي تمويل، و2 عامل دهان، وسائق.

كما وفرت فرص عمل شملت: 6 موظف استعلامات، و9 تمريض، و2 مهندس كهربائي، و2 مهندس ميكانيكا، ومحصل ومسؤول تمويل، وعامل إنقاذ حمام سباحة، وسباك وكهربائي، وفني تبريد وتكييف، بمحافظات الغربية والأقصر وأسوان.