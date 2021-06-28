الجامعة اتهمته بتزوير الشهادة.. «التعليم» تبرئ «فادي»: أوراقه صحيحة
مصادر: مراجعة أوراق الطالب تمت بحضور والده ومسؤولين
كتب:
أميرة فكري
12:17 م | الإثنين 28 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع الأوراق الخاصة بالطالب فادي أيمن، الذي اتهمته كلية الطب بجامعة القاهرة بتزوير شهادة النجاح في الثانوية العامة، وتبين صحة موقفه.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراجعة أوراق طالب طب القاهرة في الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم، كان بحضور ولي أمر الطالب، ومجموعة من المسؤولين بالوزارة، وتبين أن فادي لم يقم بتزوير النتيجة، وكل أوراقه صحيحة، مشيرة إلى أن نتيجة الطالب صحيحة وحصل بالفعل على 405 درجات في الثانوية العامة، ورقم جلوسه يتطابق مع النتيجة التي حصل عليها، ومثبت ذلك في الامتحانات وإدارة الإحصاء والكنترول، وذلك بعد تتبع مسار أوراق الطالب.
«التعليم» تخاطب جامعة القاهرة بصحة أوراق طالب الطب لاستكمال الامتحانات
أوضحت المصادر، أن وزارة التعليم سوف تخاطب بشكل رسمي وزارة التعليم العالي، وجامعة القاهرة، لاستكمال الطالب فادي مساره في التعليم الجامعي، ويظل كما هو في كلية الطب بالفرقة الثانية، ويؤدي امتحاناته بشكل طبيعي، مع محاسبة كل المتورطين في هذه الأزمة مهما كانت هوياتهم وأسمائهم.
وفوجئ الطالب فادي أيمن بمنعه من امتحانات نهاية العام بدعوى أن نتيجة الثانوية العامة الخاصة به مزورة، ورقم جلوسه مزور، والدرجات المنسوبة إليه لا تخصه، بل تخص طالب آخر، وعندما ذهب للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم حتى يستخرج إثبات لدرجاته اكتشف في الإدارة بأن الدرجات ليست خاصة برقم الجلوس الذي يحتفظ به منذ الثانوية العامة، واضطر لنشر مشكلته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال اهتماما لافتا من متصفحي الشبكات الاجتماعية على أمل وصول مشكلته لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وحلها.