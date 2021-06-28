الجامعة اتهمته بتزوير الشهادة.. «التعليم» تبرئ «فادي»: أوراقه صحيحة

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع الأوراق الخاصة بالطالب فادي أيمن، الذي اتهمته كلية الطب بجامعة القاهرة بتزوير شهادة النجاح في الثانوية العامة، وتبين صحة موقفه.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراجعة أوراق طالب طب القاهرة في الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم، كان بحضور ولي أمر الطالب، ومجموعة من المسؤولين بالوزارة، وتبين أن فادي لم يقم بتزوير النتيجة، وكل أوراقه صحيحة، مشيرة إلى أن نتيجة الطالب صحيحة وحصل بالفعل على 405 درجات في الثانوية العامة، ورقم جلوسه يتطابق مع النتيجة التي حصل عليها، ومثبت ذلك في الامتحانات وإدارة الإحصاء والكنترول، وذلك بعد تتبع مسار أوراق الطالب.

«التعليم» تخاطب جامعة القاهرة بصحة أوراق طالب الطب لاستكمال الامتحانات

أوضحت المصادر، أن وزارة التعليم سوف تخاطب بشكل رسمي وزارة التعليم العالي، وجامعة القاهرة، لاستكمال الطالب فادي مساره في التعليم الجامعي، ويظل كما هو في كلية الطب بالفرقة الثانية، ويؤدي امتحاناته بشكل طبيعي، مع محاسبة كل المتورطين في هذه الأزمة مهما كانت هوياتهم وأسمائهم.

وفوجئ الطالب فادي أيمن بمنعه من امتحانات نهاية العام بدعوى أن نتيجة الثانوية العامة الخاصة به مزورة، ورقم جلوسه مزور، والدرجات المنسوبة إليه لا تخصه، بل تخص طالب آخر، وعندما ذهب للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم حتى يستخرج إثبات لدرجاته اكتشف في الإدارة بأن الدرجات ليست خاصة برقم الجلوس الذي يحتفظ به منذ الثانوية العامة، واضطر لنشر مشكلته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال اهتماما لافتا من متصفحي الشبكات الاجتماعية على أمل وصول مشكلته لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وحلها.